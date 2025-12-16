José Mourinho diz que todos os jogos do Benfica são «finais» e considera que não há espaço para «mudanças de chip». Apesar de assumir mudanças para o duelo desta quarta-feira com o Farense, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal, o treinador diz que

Champions, Liga e, agora Taça de Portugal. Há tempo para mudar o chip?

«É isso mesmo. São finais. Não tem havido mudança de chip, não temos jogado nenhum jogo que nos permite a mudança de chip. Quando jogámos com o Nápoles, se não ganhássemos estávamos fora. Não ganhar ao Moreirense seria também um golpe importante. Perder em Faro significa estar fora da Taça, portanto, a mensagem é que são competições diferentes, mas o chip é sempre o mesmo: temos de ganhar».

«Acho que isso eventualmente pode-nos ajudar porque, muitas das vezes, depois de um grande jogo, como aquele com o Nápoles, pode acontecer um bocadinho de relaxamento e no jogo seguinte do campeonato as equipas muitas vezes não respondem da melhor maneira. Depois do Moreirense poderá acontecer a mesma coisa relativamente ao Farense».

«Sabemos que é uma final, sabemos que é difícil o Benfica passar. Sabemos que o ano passado o Benfica, na Taça, esteve a perder e teve dificuldades. A nossa equipa B, há um par de meses atrás, esteve lá a ganhar confortavelmente e acabou por perder. Porquê? Pela maneira que eles têm de jogar, não são uma equipa que procura a estética do jogo, são uma equipa que luta com as armas que tem, num campo difícil e em condições difíceis para o adversário. Portanto, é um jogo difícil e temos de jogar a sério.»