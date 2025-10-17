O Benfica chegou a Trás-os-Montes ao início da noite desta quinta-feira e, com boa disposição, José Mourinho aproveitou para pregar uma partida a Ivan Lima, jovem jogador das águias.

Tudo aconteceu quando a comitiva encarnada já se encontrava no interior do hotel em que pernoitou. Cada atleta tinha um envelope para aceder ao respetivo quarto... menos Ivan Lima. A reação do técnico «denunciou-o» de imediato, mas as culpas até chegaram a ser colocadas em António Silva.

«Cá para mim, algum gajo escondeu o envelope. Dormes com o Leandro (Santos) na mesma cama», afirmou.

Recorde-se que o jogo entre Desp. Chaves e Benfica está marcado para as 19h30 desta sexta-feira, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Assista aqui ao momento: