No jogo da primeira mão da Taça de Portugal com o Sporting em Alvalade, o Benfica entrou em campo sem uma referência ofensiva e com Rafa como homem mais adiantado dos encarnados.

As águias estiveram a perder por 2-0 e só depois da entrada de um ponta de lança conseguir chegar a um golo que deixa a eliminatória mais aberta para o jogo da 2.ª mão nesta terça-feira no Estádio da Luz.

Questionado sobre que tipo de avançado vai usar desta vez, Roger Schmidt reconheceu que precisa de um avançado, mas não abriu o jogo quanto às características. «Não vou anunciar os titulares e muito menos o avançado de que precisamos. Precisamos é de um desempenho globalmente muito completo. Temos muitas opções diferentes no ataque. Claro que precisamos sempre de velocidade no ataque, mas também precisamos de criatividade e de poderio físico. No fim de contas, precisamos de uma configuração que mostre que temos opções diferentes para atacar o último terço, ser perigosos e marcar golos. Todos os nossos avançados têm perfis diferentes, mas esperamos deles coisas idênticas a nível tático. (…) Precisamos de um avançado de início, mas tenho também de contar com as substituições. Dependendo da história do jogo, precisamos de jogadores muito bons também a sair do banco. Veremos quem começa, mas o mais importante é que precisamos de ter um rendimento top», realçou Roger Schmidt na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi lisboeta.