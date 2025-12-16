André Vakulyuk foi o nome em destaque no treino do Benfica que antecedeu a deslocação ao Algarve, onde os encarnados defrontam o Farense, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

O médio, de apenas 18 anos, integrou os trabalhos da equipa principal sob a orientação de José Mourinho, numa sessão em que também participou Daniel Banjaqui. Habitual presença nos juniores esta época,

Natural de Torres Novas e com dupla nacionalidade, o centrocampista esquerdino representou a Ucrânia ao nível dos sub-17 no Campeonato do Europa do escalão, que Portugal venceu.

Vakulyuk está ligado ao Benfica desde os 11 anos e na presente temporada contabiliza 13 partidas e dois golos pela equipa de juniores, além de uma utilização na Liga Revelação.

Referência nas camadas jovens pela capacidade de passe e pela força do remate, Vakulyuk acabou, ainda assim, por ficar fora da lista de convocados para a viagem a Faro.

Em sentido contrário, Daniel Banjaqui seguiu com a equipa principal. O médio, que já realizou cinco jogos pelo Benfica B na II Liga, surge como a única possível novidade nas escolhas para o encontro frente aos algarvios.