António Silva cometeu um erro que permitiu o golo do Caldas, que levou o jogo para os penáltis, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. No final, confrontado com novo erro do jovem central, após o penálti cometido com o PSG, Roger Schmidt desvalorizou.

«Podemos sempre falar de erros, mas temos de olhar para o resto da exibição. No lance do golo, ele talvez tenha subestimado a situação e permitiu o contra-ataque, mas fez uma boa exibição. Não vejo apenas o erro. Quando se joga num alto nível, os erros fazem parte do desenvolvimento. O António é um jovem muito humilde e trabalhador e vai continuar a evoluir.»