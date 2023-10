Roger Schmidt assume que vai promover alterações ao seu onze habitual para defrontar esta sexta-feira o Lusitânia, em Angra do Heroísmo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Além dos jogadores que estão indisponíveis devido a problemas físicos, o treinador alemão conta que houve outros que chegaram apenas esta quinta-feira dos compromissos com as seleções. Além disso, na próxima terça-feira, regressa a Liga dos Campeões.

«Sim, o primeiro jogo depois da paragem das seleções é sempre especial, mas quando jogas um jogo da Taça ao início da tarde, anda é mais especial. Temos de preparar este jogo muito bem para podermos ganhar. É um jogo da Taça, é sempre um desafio porque, muitas vezes, jogamos contra equipas de escalões inferiores que não têm nada a perder e jogam com grande motivação», começou por enunciar na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Alexander Ba e Di María estão ainda a recuperar das respetivas lesões, mas jogadores como Trubin, David Neres e Otameni também vão ser poupados esta sexta-feira, até porque na terça-feira seguinte regressa a Liga dos Campeões. «Alguns jogadores que estiveram nas seleções, como o Nico [Otamndi] e o Trubin, só chegaram hoje. Temos de encontrar um equilíbrio para não carregar aos jogadores. Acho que temos um plantel muito bom e podemos utilizar outros jogadores. Tivemos tudo em conta, mas estaremos prontos para um jogo difícil», acrescentou.

Uma oportunidade para Roger Schmidt ver os jogadores menos utilizados em ação. «Temos alguns jogadores lesionados como o Ba, Kökçu e Di Maria que não estão prontos para amanhã, talvez na terça-feira. David Neres, Otamendi e Trubin só chegaram hoje e também não vão estar na equipa. Vão haver algumas alterações na equipa, temos sete jogos em três semanas para várias competições diferentes e faz sentido dar oportunidades aos jogadores que têm sido menos utilizados», destacou.

Ba, Kökçu e Di María estão mesmo fora de combate, mas o treinador acredita que ainda possam recuperar para o primeiro jogo com a Real Sociedad, relativo à terceira eliminatória da Liga dos Campeões. «Não estão prontos para amanhã, temos esperança de que possam jogar terça. Veremos como estarão nos próximos dias», destacou ainda.