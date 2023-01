Enzo tem a «folha em branco», Neres já foi utilizado frente ao Portimonense e, por isso, Roger Schmidt tem todo o plantel à disposição para o jogo do Benfica frente ao Varzim, dos oitavos de final da Taça de Portugal.

O adversário, em teoria, permite sonhar com uma presença nos «quartos», mas as águias já tiveram dificuldades com o Caldas, por exemplo, e não é expectável que o técnico encarnado faça muitas alterações, mesmo que no fim de semana haja dérbi com o Sporting.

Enzo, depois do perdão, deve regressar ao onze, ao lado de Florentino, e Aursnes deve manter o lugar habitualmente ocupado por Neres, já que o brasileiro ainda procura recuperar o melhor ritmo. Rafa, depois de cumprir castigo, também deve voltar aos eleitos de Schmidt.

Ainda assim, pode haver uma ou outra alteração. Veja na galeria acima associada o onze provável do Benfica para o jogo frente ao Varzim – e siga aqui o jogo AO MINUTO.