José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória [2-0] frente ao Farense, a contar para os «oitavos» da Taça de Portugal. O técnico dos encarnados deixou grandes elogios à equipa.

Jogo mais conseguido da Taça

«Estou muito contente com a atitude da equipa. Foram muito sérios desde o princípio até ao fim. Ao intervalo a única coisa que eu tinha para a dizer era que o resultado era mau. Porque estava em aberto. De resto, a atitude coletiva da equipa, concentração, boas performances individuais. Na segunda parte, um jogo mais fechado, controlado, mas sempre com a ambição de jogar bem. Estou contente. Comparando este jogo com os outros dois jogos de Taça - Atlético e Desp. Chaves - este é o melhor dos três ou o mais bem conseguido.»

Golo de Ivanovic dá-lhe confiança

«Claro, estou contente obviamente que ele tenha feito o golo, para a sua autoconfiança, para a sua autoestima. Mas eu olho para o jogo e vejo o esforço, o trabalho, a identificação com a equipa, a equipa que também se identificou com ele, porque obviamente é diferente jogar com ele do que jogar com o Pavlidis.»

Equipa começa a dar garantias

«O Presidente já falou sobre isso há meses atrás. Ainda nós não estávamos num momento tão positivo como o de hoje. E eu próprio, apesar de reconhecer e toda a gente que nos falta alguma coisinha para nós podermos ser ainda melhores do que aquilo que somos. Eles [equipa] vão me conhecendo a mim cada vez melhor também, começam a dar garantias.»

Manu é um «sósia» de Enzo

«Sim, esteve muito bem. Obviamente que é um jogo em que nós temos muita bola e há pouca correria a espaço aberto. Há pouca transição, porque nós temos a maioria do jogo, mas nunca pensei que ele pudesse fazer os 90 minutos e foi com qualidade. O Manu é um bocadinho ‘sósia’ do Enzo na maneira de se posicionar, na maneira de jogar e para nós é importante termos estes dois jogadores para uma posição, ainda por cima uma posição fulcral na manobra de equipa.»

FC Porto ou Famalicão? Ambos obrigam viagens longas

«Tanto FC Porto como Famalicão obrigam a mais uma viagem ao Norte, que é a coisa que nós obviamente lamentamos. Tanto um como o outro são adversários de qualidade e ainda falta muito.»