Jean-Clair Todibo, defesa cedido pelo Barcelona ao Benfica, foi titular na goleada frente ao Estrela da Amadora na Reboleira (0-4), para a Taça de Portugal.



O jovem francês de 21 anos fez a estreia com a camisola encarnada, cumpriu os noventa minutos no jogo de terça-feira e congratulou-se com o regresso à competição.



«Grande sensação voltar a jogar mais de oito meses depois sem disputar um jogo. O primeiro jogo e a primeira vitória com a minha nova equipa. Obrigado a todos os adeptos pelo apoio incondicional durante este período», escreveu Todibo, nas redes sociais.



O defesa tinha jogado pela última vez a 30 de maio de 2020, na derrota caseira do Schalke04 com o Werder Bremen (0-1), jogo em que viu um cartão amarelo e foi substituído ao intervalo.