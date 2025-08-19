Benfica
Benfica perde fisioterapeuta coordenador para o Al Nassr
Telmo Firmino deixa o clube encarnado ao fim de 26 anos, os últimos 18 passados na equipa principal
Telmo Firmino, até agora fisioterapeuta coordenador do futebol profissional do Benfica, deixou o clube encarnado para rumar aos sauditas do Al Nassr.
O chefe do departamento de fisioterapia das águias estava no clube desde 1999. Depois de ter trabalhado nas modalidades, transitou para o futebol profissional em 2007.
No Al Nassr, onde vai trabalhar como fisioterapeuta da equipa principal, Telmo Firmino vai reencontrar Jorge Jesus, com quem trabalhou durante as duas passagens do treinador no Benfica.
O profissional de saúde já confirmou publicamente a mudança para o emblema da Arábia Saudita onde jogam Cristiano Ronaldo e João Félix.
