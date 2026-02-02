A Fundação Benfica manifestou total disponibilidade para apoiar as autoridades competentes na resposta às situações urgentes provocadas pelo mau tempo que atingiu o país nos últimos dias.

Em comunicado, a instituição refere estar pronta a colaborar com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com todo o dispositivo de emergência no terreno, assegurando uma «mobilização imediata de bens de primeira necessidade», cuja entrega será feita em articulação com as forças de segurança e as estruturas de apoio às populações.

A fundação ligada aos encarnados garante que continuará disponível para apoiar «situações de extrema fragilidade social e de isolamento familiar», sendo que todas estas intenções já foram comunicadas às autoridades responsáveis.

No mesmo comunicado, o Sport Lisboa e Benfica expressa «profundo pesar pelas vítimas do mau tempo» e manifesta total solidariedade com as pessoas afetadas pela tempestade Kristin.