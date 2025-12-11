Corriam três minutos do período de compensação da segunda parte do Benfica-Nápoles quando Tiago Freitas foi lançado no relvado do Estádio da Luz. O médio-centro de 19 anos jogou pela primeira vez na equipa principal das águias após sete anos de ligação ao clube.

Saiu para o lugar de Fredrik Aursnes e ajudou o Benfica a manter o resultado em 2-0, na Liga dos Campeões. Pouco depois, foi a vez do ainda mais jovem José Neto (17 anos) estrear-se na equipa A.

Nas redes sociais, Freitas reagiu à estreia promovida por José Mourinho:

«Mãe, pai, irmã, consegui... Ainda nem acredito no que vivi. A minha estreia pela equipa A do Benfica, na Champions, um momento que sonhei a vida inteira, um sonho de criança! Entrar em campo com este símbolo ao peito e sentir o vosso orgulho na minha cabeça e no meu coração... não há palavras. Ganhar 2-0 tornou tudo ainda mais especial», começou por escrever.

«Sou grato por cada sacrifício, cada conselho, cada queda e cada vez que me ajudaram a levantar. Agradeço também aos meus amigos, que sempre estiveram ao meu lado, aos treinadores que acreditaram em mim e me fizeram crescer, e aos meus colegas de equipa que me ajudaram em cada passo. Isto é só o começo! Humildade, trabalho e fé sempre! Obrigado, Benfica», finalizou.

Tiago Freitas já se dividiu em quatro equipas esta temporada - juniores (na Youth League), sub-23, B e agora a equipa A do Benfica. Natural de Castro Daire, tem contrato até 2029.