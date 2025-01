Recuperado de uma cirurgia ao ombro direito, que o deixou fora de combate desde o final de agosto, Tiago Gouveia vai ter de esperar mais tempo para poder estar à disposição de Bruno Lage.

O departamento médico do Benfica aproveitou o período de paragem do avançado de 23 anos para debelar também uma lesão antiga no joelho direito e, assim, permitir a recuperação das duas lesões em simultâneo.

Para isso, Tiago Gouveia foi submetido a uma artroscopia para uma meniscectomia parcial do menisco interno, mas desenvolveu, durante o período de recuperação, síndrome pós-meniscectomia, o que levará o jogador a precisar de pelo menos mais oito semanas para recuperar por completo, estando este processo a ser acompanhado por Ricardo Antunes, médico do Benfica que também realizou a cirurgia.

Tiago Gouveia ainda não foi opção para Bruno Lage, que assumiu o comando técnico das águias quando o jovem futebolista já estava lesionado.