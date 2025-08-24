O Benfica está em negociações avançadas para emprestar Tiago Gouveia para o Nice, num negócio que deve envolver uma obrigação de compra futura, segundo apurou o Maisfutebol.

Restam detalhes burocráticos para a transferência ser assinada, sendo que o jogador, se tudo correr dentro do previsto, é aguardado em França ainda esta semana.

É possível, entretanto, que o extremo seja chamado por Bruno Lage para o duelo da segundo mão do playoff da Liga dos Campeões, quarta-feira, na Luz - a primeira mão, recorde-se, terminou com empate 0-0 na Turquia.

Tiago Gouveia, de 24 anos, entrou em campo em três oportunidades no arranque da nova temporada, sempre como suplente utilizado: Sporting (Supertaça), Estrela da Amadora (Liga) e Fenerbahçe (Liga dos Campeões).