Tiago Gouveia, jogador do Benfica, em declarações à DAZN, após a derrota com o Chelsea (4-1), nos oitavos de final do Mundial de Clubes:

«Foi muito difícil, o balneário está triste, desolado. Acreditávamos muito que podíamos seguir em frente. Não foi possível, não há muito a dizer.

Foi um jogo muito difícil, com paragem (mau tempo), expulsão, muitas coisas que aconteceram e infelizmente não deu para nós.»

«[Na paragem devido ao mau tempo, com o Benfica a perder por 1-0] A mensagem foi para acreditarmos até ao fim. Faltavam cinco minutos, mais os descontos, e tínhamos tudo para fazer o empate e levar a partida para prolongamento.

Com energia fresca do banco correu bem nos primeiros minutos, mas, infelizmente, tivemos o Prestianni expulso numa disputa de bola normal. Pediu desculpa no balneário, mas não tinha de o fazer. São coisas que acontecem. A culpa não é dele, mas de toda a equipa.

Um agradecimento especial ao Di María, que fez o último jogo com a camisola do Benfica. Eu cresci a vê-lo jogar. É um prazer enorme privar com ele no balneário, uma pessoa incrível. Vai deixar muitas saudades. Vai ficar no meu coração. Tem uma humildade tremenda, após tudo o que conquistou. É uma pessoa fantástica, especial.»