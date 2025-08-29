Tiago Gouveia embarcou ao princípio da noite desta sexta-feira para França.

O extremo formado no Benfica vai jogar no Nice por empréstimo das águias, num negócio que contempla uma opção de compra fixada em 8 milhões de euros.

«Estou entusiasmado. Acho que vai ser muito bom para a minha carreira. Quero ser feliz a jogar, vou à procura de um desafio diferente e onde possa mostrar o meu futebol», afirmou o jogador de 24 anos em declarações ao canal NOW no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Nesta temporada, Tiago Gouveia participou em três dos sete jogos oficiais do Benfica, tendo sido suplente não utilizado nos dois duelos com o Nice, a contarem para a 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.