Questionado pela SportTV sobre a saída de Grimaldo, o antigo dirigente das águias confessou que ficou triste com a notícia e lembrou o processo negocial para a renovação do lateral espanhol em 2019.

«Se fico triste? Sim. Um dos processos negociais mais difíceis que tive foi o Grimaldo, quando foi o processo de renovação dele no Benfica», começou por dizer.

«É um grande profissional, um grande jogador, um dos melhores laterais-esquerdos na Europa. Ele tomou a decisão dele. Se ele está contente, eu estou contente, porque tenho uma grande relação com ele. Mas ao mesmo tempo quero o melhor para o Benfica e o melhor teria sido ele ficar, mas de certeza que o Benfica, como sempre fez, vai encontrar um substituto à altura, não haverá problema», acrescentou.

Tiago Pinto admitiu ainda que vacilou um pouco com esta reta final de temporada menos positiva das águias: «Sofro sempre com os jogos do Benfica, quero que o Benfica ganhe sempre e obviamente que nestes últimos jogos, quando o Benfica começou a perder a vantagem que tinha, também eu tremi um bocadinho, mas agora as coisas estão bem encaminhadas e espero que consigamos... ainda falo no plural. Que o Benfica seja campeão e que o país fique contente.»

«Se o título será meritório? Na minha opinião... o Benfica é um clube onde a crítica é sempre superior ao elogio, mas para mim o Benfica fez uma época extraordinária, jogou muito bem, fez uma ótima Liga dos Campeões», acrescentou, antes de elogiar o presidente Rui Costa.

«Se Rui Costa acertou nas contratações? Absolutamente. Não só no Schmidt, acertou em outras coisas. Está na hora de as pessoas terem um pouco mais de paciência, o Benfica fez uma grande época, não há motivo nenhum para desmerecer aquilo que o Benfica fez, foi a melhor equipa do campeonato.»