Tiago Ribeiro, irmão mais novo de Nuno Gomes, vai suspender a licença de agente desportivo, isso caso João Noronha Lopes seja o vitorioso na eleição presencial do Benfica, segundo apurou o Maisfutebol.

Para evitar eventuais conflitos de interesses, Tiago deve também vender a NPlayers S.A, empresa de agenciamento de jogadores, que, recorde-se, tinha Nuno Gomes como acionista desde 2020.

Por questões estatutárias na Luz, o ex-avançado encarnado, por sua vez, deixou de fazer parte da agência ainda em agosto, quando aceitou o convite para ser um dos principais braços direitos de Noronha Lopes na Lista F.

Além de vice-presidente, Nuno Gomes tem a promessa de ser administrador da SAD das águias.

De acordar que um dos negócios a envolver a NPlayers S.A foi a intermediação da chegada do técnico alemão Roger Schmidt ao Benfica na temporada 2022/23.