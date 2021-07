Pizzi, jogador do Benfica, deu uma importante ajuda a uma família que atravessa dificuldades financeiras.

O gesto solidário foi revelado por Tiago Velho, treinador minhoto que fez a ligação ao internacional português.

«Mais uma vez este grande ser humano não deixou uma mãe com cinco filhos à beira do desespero. Não deixou que existisse uma desgraça. Não tenho problema algum em dizer, com todas as letras, o que este senhor fez. Ajudou uma família na qual podia ter acontecido uma desgraça», escreveu Tiago Velho, destacando também a ajuda de outra pessoa, de Vila Nova de Famalicão.

Com esta ajuda financeira foi possível encher três carrinhos de compras para ajudar a referida família nos próximos tempos.