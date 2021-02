Kieran Tierney, autor do segundo golo do Arsenal na segunda mão da eliminatória frente ao Benfica, foi apanhado pelos ingleses a acusar Darwin de ser «piscineiro», com alguns palavrões à mistura.



Numa altura em que o Benfica ainda estava em vantagem na eliminatória da Liga Europa, Tierney disputou um lance com o avançado uruguaio, que caiu no relvado de forma vistosa e ficou a pedir falta. O árbitro mandou seguir.



Três minutos depois, Pierre-Emerick Aubameyang fez o 3-2 para o Arsenal e afastou o Benfica da prova europeia.