«Estava tão entusiasmado com o treino que nos perdemos nas horas», justificou Bruno Lage ao entrar atrasado no auditório do Benfica Campus, no Seixal, na véspera do jogo com o Tirsense. O técnico assegura que a equipa tem trabalhado bem.

«Temos foco total na Taça. Fizemos um percurso muito bom, vencemos Pevidém, Farense, Sp. Braga... desde 2017 que não vencemos a competição. É de valorizar o percurso do Tirsense. Um histórico do nosso campeonato, da primeira divisão. Temos de reconhecer o trabalho destas equipas quer na Inglaterra, Espanha ou França, como aconteceu recentemente com o Luís Castro [Dunkerque]. Assumimos o favoritismo nesta eliminatória», começou por dizer.

«A forma como nós treinámos leva-nos a acreditar. A seguir ao jogo do FC Porto, sofremos dois golos com o Farense não vamos encarar o jogo seguinte com depressão. É respeitar o Tirsense e escolher os melhores. Nunca permito que os jogadores ou equipa técnica pensem para além daquilo que preparamos», acrescentou.

Confrontado com o empate entre Sporting e Sp. Braga para o campeonato português e se o Benfica era agora favorito à conquista do título, Bruno Lage respondeu numa só frase.

«Somos favoritos é a vencer esta eliminatória. O nosso foco é o próximo jogo», rematou.

«Sinto que eles têm tido determinação. Nos momentos difíceis nós conseguimos marcar presença. exemplo disso foi o que fizemos isso na Juventus e no último jogo. Sentimos um conjunto de jogadores muito determinado. Uma dedicação enorme é tentar cumprir sempre o nosso plano de jogo. Isso deixa-me muito satisfeito e orgulhoso, pelo enorme talento e espírito de equipa.»

O jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal tem lugar no Estádio Cidade de Barcelos às 20h45 de quarta-feira, 9 de abril.