Bruno Lage fez a antevisão ao primeiro de dois duelos com o Tirsense a contar para a Taça de Portugal, nas meias-finais da competição. No Benfica Campus, no Seixal, Lage anunciou a titularidade de quatro jogadores e uma ausência.

Questionado se iria fazer descansar Nico Otamendi pela sobrecarga de jogos, primeiro o técnico disse que «ainda não sabia». Referiu, em tom de brincadeira, que o argentino «escusava fazer esta viagem de autocarro» e depois confirmou que o jogador «vai ficar em casa» a ver o jogo.

Bruno Lage adiantou ainda quatro jogadores titulares, algo que não é muito habitual. Samuel Soares, António Silva, Leandro Santos e Florentino Luís.

O técnico não acrescentou nada sobre o meio-campo ofensivo, mas confirmou que Gianluca Prestianni está convocado e é hipótese para ir a jogo, apesar da parca utilização. «Toda a gente vive do rendimento. Até à postura no banco de suplentes estamos atentos», referiu.

Jogo da 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal tem lugar no Estádio Cidade de Barcelos às 20h45 de quarta-feira, 9 de abril.