O Benfica lançou um comunicado através do site oficial, que serve basicamente para pedir desculpa pelos incidentes registados em San Sebastian, com o lançamento de tochas para cima de adeptos da Real Sociedad, e promete colaborar com as entidades competentes para que tal não se repita.

O clube lamenta ainda que os adeptos insistam em não ouvir os apelos renovados.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica lamenta o arremesso de tochas durante a partida com a Real Sociedad.

Apesar de todos os apelos renovados nos últimos dias para que o jogo fosse vivido por todos sem qualquer incidente, tal não sucedeu, pelo que nos cumpre pedir desculpa pelo episódio. Felizmente, não há feridos a registar.

O Sport Lisboa e Benfica está totalmente empenhado em colaborar com as entidades competentes para que estes comportamentos não voltem a ter lugar.»