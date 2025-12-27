Com um novo protagonismo desde José Mourinho chegou ao Benfica (no último jogo com o Famalicão, por exemplo, ganhou o lugar a António Silva), Tomás Araújo pode suscitar o interesse nas próximas janelas de mercado.

O seu agente, o iraniano Ali Barat, deu uma entrevista ao jornalista Fabrizio Romano em que aborda o futuro do defesa português, entre outros jogadores da sua carteira de clientes.

«Conheço o Tomás desde os seus 16 anos. É muito bom ver o seu progresso. O que é excelente nele é que tem alguns atributos fundamentais: velocidade e capacidade técnica», começou por dizer.

«Estes são atributos que os treinadores modernos procuram, pois todos jogam com linhas muito subidas. Equipas como o Barcelona, por exemplo. Estou muito confiante de que muitos clubes de topo voltarão a procurar o Tomás no verão», afiançou.

Tomás Araújo já foi associado fortemente ao Chelsea, no passado. Araújo tem uma cláusula de rescisão cifrada nos 80 milhões de euros e contrato assinado com o Benfica até 2029.