A receção ao Estorill começou mal para o Benfica, que se viu obrigado a fazer uma alteração de última hora após uma lesão no aquecimento de António Silva. Ele que até regressava ao onze titular, após dois jogos de fora.

Com a lesão de António Silva, Tomás Araújo foi o escolhido para saltar para o onze. Já Rafael Obrador, que não estava convocado, passou a figurar na ficha de jogo e já está no banco.

O Benfica enfrenta o Estoril para a 17.ª jornada da Liga. Um jogo que pode acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.



