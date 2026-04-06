O defesa central Tomás Araújo é ausência de última hora no Benfica para o jogo ante o Casa Pia, da 28.ª jornada da Liga portuguesa, esta segunda-feira.

O atleta de 23 anos está lesionado, segundo apurou o Maisfutebol, na sequência da informação inicialmente avançada pelo Record, que dá conta de uma lesão muscular do três vezes internacional A por Portugal.

Até ao momento, não foi possível apurar mais pormenores sobre o tipo de lesão, nem tempo de recuperação associado, mas certa é a ausência de Tomás Araújo pelo menos no jogo agendado para esta noite, às 20h45.

Tomás Araújo junta-se a Fredrik Aursnes, Bruma, João Rego e João Veloso nas ausências por lesão, sendo que Amar Dedic, que cumpre jogo de castigo, também não conta para o treinador José Mourinho esta noite. No sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Mourinho também revelou que Leandro Barreiro ainda não tinha treinado desde o regresso da seleção do Luxemburgo, não confirmando se o médio iria a jogo.

O Benfica, terceiro classificado da Liga, com 65 pontos, procura igualar, de novo à condição, o Sporting, segundo com 68, que tem em atraso a realização do jogo com o Tondela, da jornada 26. Os encarnados podem ainda aproximar-se do FC Porto, líder com 73 pontos, que no sábado empatou ante o Famalicão.

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