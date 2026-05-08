Tomás Araújo já recuperou da lesão muscular e está apto para a receção ao Sporting de Braga, na próxima segunda-feira.

José Mourinho ganha uma opção importante para o duelo com os bracarenses, da penúltima jornada da Liga, isto porque o capitão Nicolás Otamendi será baixa por castigo. O central do Benfica, recorde-se, foi expulso em Famalicão e terá de cumprir um jogo de suspensão.

Substituído no dérbi em Alvalade, aos 77 minutos, Tomás Araújo falhou os dois últimos jogos do Benfica e António Silva ocupou a vaga do camisola 44 na defesa das águias. Em Famalicão, após a expulsão de Otamendi, foi Enzo Barrenechea quem jogou no eixo central da defesa, embora Manu Silva também estivesse na ficha de jogo.

Tomás Araújo, de 23 anos, leva um golo e uma assistência em 36 jogos pelo Benfica esta temporada, 29 deles enquanto titular.

Com duas jornadas por disputar - frente a Sp. Braga e Estoril - o Benfica segue no segundo lugar, com os mesmos 76 pontos do Sporting, mas depende apenas de si para garantir uma vaga no play-off de acesso à fase de liga da Champions, por ter vantagem no confronto direto com os leões.