Apesar de estar em dúvida para o Clássico no Dragão, como Bruno Lage adiantou em conferência de imprensa, Tomás Aráujo treinou com o restante plantel do Benfica este sábado, véspera do jogo com o FC Porto.

O defesa, que tem sido gerido pela equipa técnica, surge nas imagens disponibilizadas nos meios de comunicação dos encarnados, nas quais se pode ver, também, a boa disposição que reinou na sessão de trabalho.

Benfica e FC Porto defrontam-se este domingo, a partir das 20h30, em jogo da 28.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.