Tomás Araújo está disponível para o jogo com o Mónaco, confirmou Bruno Lage em antevisão ao duelo desta terça-feira. Perante os jornalistas, no Benfica Campus, o treinador do Benfica destacou o trabalho do defesa realizado já com a equipa nesta segunda-feira.

«Temos o departamento médico a trabalhar nas próximas 24 horas sobre isso, para depois decidirmos que jogadores temos disponíveis. Não me parece que haja grande preocupação com o António Silva e com o Tomás [Araújo], porque estiveram no treino», completou.

A mais recente onda de lesões que afetou o Benfica foi um dos temas discutidos na conferência de imprensa, com Lage a recorrer a... Fabrizio Romano para responder sobre o assunto.

«O Fabrizio Romano tem apresentado mais lesões do que novas contratações entre janeiro e fevereiro, tem sido transversal», brincou o técnico.

Bah, Manu Silva, Aursnes, Tiago Gouveia, Florentino, Renato Sanches e Ángel Di María estão lesionados e não vão jogar contra o Mónaco.

O Benfica defronta o Mónaco na segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelas 20 horas de terça-feira. Na primeira mão, os encarnados venceram os monegascos por 1-0.