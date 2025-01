Lateral direito durante dois jogos, final four da Taça da Liga, e suplente na Taça de Portugal frente ao Farense, Tomás Araújo pode estar a perder o lugar de defesa central para António Silva. Aos jornalistas, Bruno Lage elogiou a exibição do jovem português na lateral.

«Tomás Araújo? Desempenha muito bem a função de lateral direito. Fez dois jogos muito bons, para quem não tem rotinas de jogar naquela posição. Tem uma qualidade de cruzamento muito boa e muito interessante. Já tinha jogado naquela posição contra o Boavista e estamos muito satisfeitos com ele», explicou, esta quinta-feira, o treinador do Benfica.

Relativamente a António Silva, internacional português e titular nas últimas duas temporadas, o treinador do Benfica confessou que o processo de ser suplente foi «difícil», mas teve sempre um «comportamento exemplar».

«Na sombra, foi sempre tema de conversa comigo e com o António. No momento em que não está a jogar, tem de se preparar para quando voltar. Tem de estar pronto e dar boas respostas. Preparou-se em silêncio...foi difícil, campeão nacional, jogador de seleção e estar de fora a ver o colega a jogar, mas teve sempre um comportamento exemplar. Preparou-se para quando a equipa necessitasse dele, estava pronto e deu uma boa resposta. Enquanto treinadores ficamos sempre satisfeitos. E no futebol moderno temos jogadores a ocupar mais que uma posição»