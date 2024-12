Tomás Araújo renovou pelo Benfica até 2029, anunciou o clube na tarde desta segunda-feira. O defesa-central tinha contrato até 2028, estendendo assim a ligação aos encarnados por mais um ano.

O Maisfutebol tinha avançado com os pormenores desta renovação de vínculo no início do mês de dezembro. A cláusula de rescisão do jovem defesa sobe de 80 para 100 milhões de euros.

Aos 22 anos, o futebolista natural de Vila Nova de Famalicão está perto de bater o recorde pessoal de jogos na equipa principal do Benfica, nesta época. Soma 17 jogos, bem perto dos 20 disputados na temporada passada, com Roger Schmidt.

No clube desde 2016/17, Araújo tem ganho preponderâncias nas escolhas de Bruno Lage quer a defesa-central quer a lateral-direito. Estreou-se recentemente na Seleção Nacional A.

