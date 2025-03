António Silva ficou marcado pelo erro que originou o golo na vitória do Barcelona na Luz (1-0) e cometeu um penálti diante do Nacional (3-0), no passado sábado. Apesar do mau momento que o colega atravessa, Tomás Araújo saiu em sua defesa.

«Toda a gente sabe da qualidade do António. Há duas épocas, impôs-se de uma maneira brutal. Olho muito para ele e olhei há dois anos. Tem de continuar o caminho dele, que vai ser muito risonho», disse o defesa do Benfica, em declarações à Sport TV.