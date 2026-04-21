Tomás Araújo é baixa confirmada no Benfica para a receção ao Moreirense no próximo sábado.

Recorde-se que o defesa-central das águias falhou os jogos com o Casa Pia e Nacional devido a problemas muscular, mas recuperou a tempo do dérbi com o Sporting, tendo integrado os trabalhos sem limitações já na reta final da preparação para o jogo de Alvalade.

Acabou por recuperar e foi mesmo opção inicial de José Mourinho, mas aos 78 minutos, depois de vários minutos com queixas musculares, saiu para dar lugar a António Silva.

O Benfica regressou aos treinos nesta terça-feira após folga concedida por José Mourinho no dia seguinte ao triunfo sobre o Sporting.

RELACIONADOS
«Com cabeça e inteligência»: os bastidores da vitória do Benfica no dérbi
Benfica eleva oferta do empréstimo obrigacionista de 40 para 65 milhões
Feminino: Benfica-Sporting já tem data marcada e vai jogar-se na Luz