Antes do jogo com o Almería, marcado para domingo, Tomás Araújo fez um balanço positivo da pré-época do Benfica.

«Sabemos que vai ser um teste muito difícil, mais um jogo de preparação. A semana de treinos tem sido muito intensa, o míster tem dado boa carga nos treinos, mas a qualidade também tem sido ao mesmo nível da intensidade, por isso acho que vamos dar uma boa resposta, e é mais um bom teste para evoluirmos», disse o jovem central em declarações aos órgãos de comunicação dos encarnados.

O jogador de 22 anos elogiou ainda a adaptação dos reforços. «Tem corrido bem. É malta que tem qualidade e que também gosta de trabalhar muito. E vieram para um sítio onde isso é o expoente máximo do futebol, por isso acho que se estão a ambientar bem e tem tudo para correr bem.»

«O nosso grupo é muito extenso e tem muita qualidade, por isso nós temos de dar tudo por esta camisola, e sabemos que, quando representamos o Benfica, temos de ganhar, o objetivo é ganhar. Claro que respeitamos todos os nossos adversários, mas vamos fazer o nosso caminho, e esperamos ganhar muito nesta época», projetou.

Tomás Araújo salientou a importância de ser treinado por Roger Schmidt, que valoriza que os centrais saibam sair a jogar, sendo esse um ponto forte do jovem formado no Seixal.

«Tenho de demonstrar o meu valor no treino e nos jogos quando for chamado, e aí vamos ver, caminho a caminho, passo a passo. Quando vamos ver o Tomás como jogador, esse é um dos aspetos mais fulcrais na minha constituição, e sem dúvida alguma ter um treinador que potencia isso ao mais alto nível é muito bom para mim», frisou.

O encontro com o Almería será o terceiro teste da temporada para o Benfica. A partida está marcada para as 14h30 de domingo, em Thonon-les-Bains, uma zona fronteiriça entre França e Suíça.