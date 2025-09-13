O futebolista do Benfica, Tomás Aráujo, recorreu na noite desta sexta-feira ao Instagram para mostrar o estado em que ficou a sua cabeça após o Benfica-Santa Clara, mais especificamente após o lance que ditou a expulsão de Paulo Victor, atleta dos açorianos, na primeira parte.

«Para não restarem dúvidas. Felizmente está tudo bem», escreveu Tomás Araújo, numa publicação acompanhada por duas fotografias da sua cabeça, com marcas visíveis de ferida.

Paulo Victor foi expulso aos 37 minutos. Inicialmente viu o cartão amarelo, mas, alertado por Ricardo Moreira, que estava no VAR, o árbitro João Pinheiro foi ver as imagens e mostrou o vermelho ao atleta do Santa Clara.

Nessa altura, o jogo estava 0-0 e o Benfica chegou à vantagem na segunda parte por Vangelis Pavlidis (59m), mas Vinícius Lopes fez o empate já na compensação (90+2m).