Tomás Pedrosa assina contrato profissional com Benfica
Defesa-central de 16 anos representa as águias há oito temporadas
Defesa-central de 16 anos representa as águias há oito temporadas
O Benfica anunciou, esta segunda-feira, que Tomás Pedrosa assinou contrato profissional com o clube da luz.
O jovem defesa-central de apenas 16 anos cumpriu a oitava época ao serviço das águias. Antes representou a AA Santarém, onde iniciou o seu percurso desportivo.
«É um sentimento inexplicável assinar com o meu clube, com o qual tenho uma ligação já há bastantes anos. É um motivo de orgulho, fruto do meu trabalho, e ainda é só o começo», começou por dizer aos meios oficiais do clube encarnado.
Tomás conta com um campeonato nacional de iniciados e um campeonato nacional sub-17 da segunda divisão, conquistado esta temporada, no currículo.
O defesa soma ainda 22 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.
«O meu sonho é estrear-me pela equipa A do Benfica», concluiu.