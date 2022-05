A época acabou para Tomás Tavares, e o lateral-direito vai estar mesmo afastado dos relvados durante «vários meses».

Emprestado ao Basileia, o jovem do Benfica sofreu uma rotura «no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo», informou o clube suíço esta segunda-feira.

«Tavares ficará de fora por vários meses», lê-se na curta nota do Basel.

Esta temporada, Tomás Tavares fez 28 jogos pelo Basileia, um golo e quatro assistências.