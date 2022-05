O lateral Tomás Tavares foi operado na manhã desta segunda-feira, informou o Benfica.

«A cirurgia consistiu na ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior associada a tratamento de lesão do menisco externo do joelho esquerdo», esclareceram os encarnados numa nota publicada no site oficial.

A intervenção, no Hospital da Luz, «decorreu dentro do que estava previamente projetado» e o futebolista vai agora iniciar o «processo de recuperação».

Tomás Tavares, cedido ao Basileia, terminou a atual temporada mais cedo, devido a uma lesão ocorrida no início de maio, diante do Lausanne-Sport. O emblema suíço, pelo qual o jogador fez 28 jogos, havia informado que estava prevista uma paragem de «vários meses».