No dia em que foi oficializada a transferência do Benfica para o Spartak Moscovo a título definitivo, Tomás Tavares despediu-se do clube ao qual estava ligado desde os oito anos.

Num vídeo com imagens de alguns momento marcantes de águia ao peito e um texto lido pela voz do próprio, o lateral-direito de 21 anos diz ter realizado no Benfica «os primeiros sonhos de menino». «Com apenas 18 anos estreei-me por ti e logo na maior competição do Mundo, pelo clube do meu coração», disse, referindo-se ao jogo com o Leipzig na Luz para a Liga dos Campeões na época 2019/20.

«Saio com muito orgulho e felicidade por ter vestido o manto sagrado. Boas caminhadas e um até já», terminou.