Salvador Agra, autor do golo do Tondela, em declarações à BTV após a derrota por 2-1 frente ao Benfica, na quarta jornada da Liga 2021/22:

A análise é simples, batemo-nos contra uma equipa candidata ao título, estamos orgulhosos do jogo que fizemos. Seja contra o Benfica, seja contra outro, vamos sempre tentar conquistar pontos. Um dia a sorte vai mudar, vai haver jogos em que vamos ser nós a ser felizes no último minuto. O Tondela foi o mesmo o jogo todo, tentámos explorar o nosso contra-ataque, as nossas armas. Estamos a jogar frente a uma grande equipa, com grandes jogadores. Sabíamos que íamos sofrer, sofremos, como qualquer outra equipa frente ao Benfica, mas fizemos um grande trabalho e estou orgulhoso de ver a equipa a bater-se desta maneira.»