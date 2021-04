Everton, extremo do Benfica, em declarações à Sportv após a vitória sobre o Tondela, por 2-0, na jornada 30 da Liga 2020/21. O camisola 7 foi o autor de um dos golos dos encarnados:

«Mais importante é a vitória. Fizemos uma grande primeira parte, verdade que na segunda perdemos um pouco de rendimento, é natural porque fizemos dos golos . Estou em crescimento na equipa, é o meu primeiro ano na Europa. Tento melhorar a cada jogo , as coisas às vezes não saem como planeio. Mas confio nas minhas qualidades e tento provar o meu valor a cada treino e jogo. Acho que é natural [baixar rendimento no segundo tempo], fizemos dois golos rápido e acabamos por querer controlar a partida. Jogamos sempre para vencer, as coisas nem sempre sucedem como queremos. Vamos comemorar a vitória porque depois temos um adversário difícil [FC Porto], em nossa casa.»