O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações à Sportv após a vitória sobre o Tondela, por 2-1, na jornada 30 da Liga 2020/21:

«Mais uma vez, o que era mais importante e nosso objetivo era somar três pontos, ganhámos num campo difícil. Nos primeiros 35 minutos, fizemos um excelente jogo, com dois golos, uma equipa com muita intensidade em relação à velocidade da bola e desmarcação. Entrámos forte, que era o que queríamos, depois continuámos a ter ocasiões. O Seferovic e o Cervi só com o guarda-redes e não conseguimos fazer golo. Hoje, com os que marcámos, fizemos cem golos [na época] e defensivamente não sofremos. Houve alguns jogadores que chegaram próximo do valor deles, como o Everton. Ele está num golo, deu golo, mas está em duas ou três assistências que deviam dar golo. É o Everton que conheço. A equipa está muito confiante, nestes últimos 11 jogs ganhámos dez. faltam cinco jogos para final e queremos vencer.»

Que valoriza mais: a equipa criar, que é positivo, ou falhar que é negativo?

«Vejo na perspetiva positiva da equipa criar. O Seferovic em todos os jogos tem uma ou duas ocasiões e é daquelas debaixo da baliza. Já não está outra vez a ter uma oportunidade e faz golo. Mas a equipa cria. Foi uma boa vitória, agora vamos pensar no FC Porto.»