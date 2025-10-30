Em conferência de imprensa posterior ao Benfica-Tondela (3-0), José Mourinho falou da atitude dos seus jogadores e deixou um aviso - quem não acredita nos seus métodos, normalmente piora como atleta.

Há jogadores que precisam de mais atitude?

«Sim, mas têm de crescer comigo. Há muitos anos, ou praticamente desde o início da minha carreira, que eu tenho a sensação que os jogadores que acreditam na minha filosofia de vida, na minha filosofia de liderança, na minha forma de trabalhar, melhoram. Melhoram, melhoram e melhoram muitas vezes para limites que eles próprios consideram impossíveis. Aqueles que não estão muito de acordo com a maneira como eu penso, normalmente pioram. Portanto, acho que é a crença e a empatia que fará deles melhores.»

Já identificou alguns que não pensam assim?

«É cedo. Vamos aqui a pouco. É cedo. Mas gosto de gente com temperatura no corpo. O futebol joga-se com temperatura no corpo, não com frieza. Frieza aqui [na cabeça], mas com temperatura no corpo.»