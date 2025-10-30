Mourinho deixa aviso: «Aqueles que não estão de acordo comigo pioram»
Uma mensagem interna do treinador do Benfica?
00:39
«Jogadores que acreditam na minha filosofia de vida melhoram, os outros normalmente pioram»
02:15
«Sei qual é a diferença entre um clube grande e um gigante. O Benfica é um clube gigante»
01:10
«Não dei minutos ao Obrador porque não quis facilitar muito, queria ter estabilidade atrás»
00:42
«Não brinquei. Jogou muita gente que normalmente joga e os restantes estavam no banco, não estavam casa»
01:33
«Se quisesse ser simpática comigo podia ter dito “sete jogos em Portugal e não perderam nenhum…”»
02:40
Mourinho: «Não gostei da primeira parte, senti-me culpado»