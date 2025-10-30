Em conferência de imprensa posterior ao Benfica-Tondela (3-0), José Mourinho justificou o facto de não ter utilizado muitos jogadores com poucos minutos neste duelo de Taça da Liga e criticou a atitude dos jogadores na primeira parte.

Análise ao jogo

«Senti-me culpado. Tenho uma sensação de culpa de não ter conseguido passar a mensagem que eu queria passar, de resolver isto rápido. 50 mil pessoas no jogo da meia-final da Taça da Liga no meio da semana à noite. Acho que é uma coisa fantástica e emocionante, e as pessoas mereciam muito mais da nossa parte. Eu não quero dizer que a atitude foi má, porque não foi. Mas foi uma atitude... de quanto baste. 'Mais cedo, ou mais tarde, vamos ganhar'. E deixámos o jogo andar. Na segunda parte acho que eu já lhe conto bem.»

Segunda parte diferente

«Na segunda parte, acho que entrámos muito bem. O golo que fizemos e foi anulado por um centímetro era um golo bonito na sua conceção. Aquela espera interminável para saber se era um golo válido voltou a esfriar a coisa. Tive de mudar como não queria mudar. Queria pôr jogadores que merecem jogar mais minutos. Mas não quis arriscar e quando meti o Pavlidis o cariz do jogo mudou, começámos a ser mais fluidos. O Richard Ríos, com a sua fisicalidade, apanhou uma equipa em quebra e ele quebrou-a mesmo. Mas esperava mais especialmente na primeira parte.»