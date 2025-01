A poucas horas do jogo em Turim com a Juventus, uma delegação do Benfica visitou a Basílica de Superga para prestar homenagem ao «Grande Torino», equipa lendária que morreu em 1949, na sequência de um trágico acidente aéreo.

O avião regressava a Itália depois de um jogo particular com as águias, no Jamor, e embateu na Basílica de Superga.

«76 anos depois, honramos as vítimas da tragédia que uniu o Benfica e o Torino. Jamais serão esquecidas», escreveu o Benfica nas redes socias.