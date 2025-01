O Benfica esteve esta sexta-feira muito próximo de somar a primeira derrota na Liga de futebol feminino, acabando por alcançar o empate aos 92 minutos, em Torres Vedras.

Num jogo realizado no Campo Manuel Marques, o Torreense adiantou-se no marcador aos 58 minutos, através de Janaina Weimer. As encarnadas marcaram já nos descontos, por Carole Costa.

Este foi o primeiro jogo que a equipa feminina do Benfica não venceu, somando agora 34 pontos em 12 jornadas e podendo ver o Sporting aproximar-se, se vencer este sábado no terreno do Estoril, o que lhe permitiria chegar aos 31 pontos.