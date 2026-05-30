O Trabzospor veio a Lisboa negociar a contratação de Sidny Lopes Cabral.

Os dirigentes turcos estiveram reunidos com o Benfica e manifestaram intenção de comprar em definitivo o lateral cabo-verdiano, que tanto pode jogar à direita como à esquerda.

As negociações estão por isso a decorrer na direção certa, embora o Trabzonspor ainda necessite de chegar a acordo também com o jogador, que está em estágio com a seleção de Cabo Verde.

Lopes Cabral, recorde-se, foi contratado por seis milhões de euros no mercado de janeiro, junto do Estrela da Amadora, mas acabou por não convencer.

Após cerca de dois meses em que foi sendo utilizado com frequência nos últimos minutos dos jogos, o lateral deixou de ser opção a meio de março. Jogou pela última vez no dia 21 de março, na vitória sobre o V. Guimarães, em jogo da jornada 27.