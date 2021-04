Sensivelmente um mês após ter admitido que tentou o regresso de Everton Cebolinha, o presidente do Grêmio de Porto Alegre revelou o que Everton lhe disse quando foi confrontado com a possibilidade de regressar ao antigo clube.

«Fizemos uma rápida abordagem para ele regressar, mas ele não quis. Seria praticamente uma sentença a dizer: 'Eu não dei certo'. Ele, com nitidez e consciência, disse-nos que vai vencer no Benfica e vai ficar para provar o que vale», disse Romildo Bolzan Júnior em declarações à Rádio Bandeirantes, convicto também de que o internacional brasileiro vai ter sucesso fora do país natal.

«O Everton tem noções táticas e, acima de tudo, disciplina. Se conseguirem tirar tudo dele, ele vai conseguir consolidar-se muito bem na Europa», apontou o dirigente do Grêmio.

Everton foi contratado pelo Benfica no verão de 2020 a troco de 20 milhões de euros, mas ainda correspondeu às expectativas e Jorge Jesus admitiu recentemente que tem estado aquém do que fazia no Brasil. «Estive ano e meio no Brasil e vi o Everton jogar de três em três dias. Ele sabe que não está ao nível a que estava no Brasil e eu também sei. Há jogadores que demoram a adaptar-se. O futebol é diferente aqui. No Brasil todas as equipas jogam para disputar o jogo. Em Portugal somos mais evoluídos taticamente, temos mas qualidade para travar o jogo dos adversários. Ele tem tido algumas dificuldades nesses pormenores, mas para o ano vai estar em pleno, vai ter pré-época. Ele chegou já com 20 e tal jogos nas pernas. Tenho de dar o benefício da dúvida. Ele é um grande jogador caso contrário não ia à seleção do Brasil, a melhor seleção do mundo», disse o treinador do Benfica.