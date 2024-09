O Benfica fechou a contratação de Kerem Akturkoglu, segundo apurou o Maisfutebol, pagando pela transferência do jogador do Galatasaray um valor total em torno de 11 milhões de euros.

O extremo turco, de resto, chega esta segunda-feira a Lisboa, para assinar um contrato válido por quatro temporadas.

Akturkoglu também estava na mira dos russos do Spartak de Moskovo, mas o Benfica ganhou a corrida e garantiu o jogador mesmo em cima do fecho do mercado em Portugal.

O desejo encarnado foi publicado primeiramente pelo Record e confirmado pelo nosso jornal.

Akturkoglu, de 25 anos, começou a correria no Basaksehir, já passou pelo Bodrumspor e representa o Galatasaray há cinco épocas, tendo feito, ao todo, 179 jogos oficiais e anotado 46 golos e 33 assistências.