Anísio Cabral, uma das pérolas do Benfica que tem estado em destaque, renovou esta segunda-feira até 2031. O avançado de 18 anos, que leva já dois golos em três jogos pela equipa principal, partilhou um pouco sobre o sonho que está a viver.

«Esta renovação significa muito. Já represento o Benfica há muito tempo e é um clube que está sempre no meu coração. É um sentimento muito bom e estou muito feliz. Estou a viver um sonho que todos os jovens da minha idade esperam conseguir um dia. Tenho de continuar a trabalhar e a continuar a aprender todos os dias. Pretendo melhorar em tudo e tentar ser melhor jogador», começou por referir em declarações à BTV.

O campeão da Europa e do Mundo sub-17 falou, ainda, sobre a possibilidade de continuar a aprender com Mourinho. Confessou que espera poder continuar a fazê-lo. «Toda a gente sabe da carreira e da história do Mourinho. É um grande treinador e se puder continuar a aprender muito com ele, espero conseguir», atirou.

Para os benfiquistas, Anísio deixou também uma palavra. Partilhou que se sente «abraçado» pelos adeptos encarnados. Espera, portanto, continuar a dar-lhes alegrias.

«Sinto um carinho muito especial (pelo apoio dos benfiquistas). Sou muito abraçado pelo público. Espero continuar a dar muitas alegrias aos benfiquistas. A palavra certa é continuar», afirmou.

Para fechar, o jovem ponta-de-lança foi questionado sobre se o Benfica é o clube certo para continuar a carreira. Anísio não teve dúvidas. «Acho que sim. Desde sempre foi o clube que me ajudou a crescer e a trilhar o meu caminho. É o clube certo», concluiu.